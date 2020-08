19-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Heilbronn.Mit einer Anzeige unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss ein 19-Jähriger nach einer Fahrt am Samstagmorgen in Heilbronn rechnen. Der junge Mann ignorierte mit seinem Kleinkraftrad gegen 6 Uhr in der Neckartalstraße Anhaltesignale der Polizei. Er flüchtete vor der Polizei und stürzte vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers. Der 19-Jährige setzte seine Flucht zu Fuß fort, konnte durch die Beamten jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Nach Aussage des Flüchtenden war die Drossel seines Fahrzeugs entfernt. Weiter stellten die Polizisten fest, dass das Versicherungskennzeichen an seinem Kleinkraftrad für das Jahr 1999 gültig war. Das Fahrzeug war somit nicht versichert.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.08.2020