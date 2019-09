17-Jähriger stirbt nach Unfall

Gemmingen.Tödliche Verletzungen erlitt ein 17-Jähriger bei einem Unfall am Mittwochmorgen bei Gemmingen (Landkreis Heilbronn). Kurz nach 6 Uhr überholte ein von Gemmingen in Richtung Stetten fahrender 59-Jähriger mit seinem Pkw einen Lkw. Dabei übersah er offensichtlich das Leichtkraftrad des entgegenkommenden 17-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Jugendliche so schwer verletzt, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb. Die Polizei ging nach dem Eingang der ersten Notrufe davon aus, dass der Autofahrer nach dem Unfall geflüchtet sei. Der Pkw stoppte aber erst nach etwa 100 Meter, weshalb dieser Eindruck entstanden war. Zur genauen Klärung des Unfallverlaufs wurde ein Sachverständiger zur Untersuchung beauftragt. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt.

