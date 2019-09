Raumfahrerin mit deutschen Wurzeln

Speyer.Das Thema Raumfahrt begeistert nicht nur Männer. Auch für Frauen ist es ein spannender Bereich, ob als Hobby oder als Arbeitsplatz. Über 50 Raumfahrer besuchten bisher Europas größte Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“ im Technik Museum Speyer. Sie hielten Vorträge und standen bei Fragerunden Rede und Antwort. Am Sonntag, 20. Oktober, wird erstmals eine Astronautin einen Vortrag im Museum halten. Heidemarie Stefanyshyn-Piper ist eine ehemalige US-Astronautin der NASA und war mit den Missionen STS-115 und STS-126 insgesamt 27 Tage, 15 Stunden und 35 Minuten im Weltraum. Sie absolvierte dabei fünf Außenbordeinsätze mit einer Dauer von 33 Stunden und 42 Minuten. Bei ihrem Vortrag berichtet die Amerikanerin über ihre beiden Raumfahrtmissionen und welche familiäre Verbindung sie unter anderem zu Deutschland hat. Der Vortrag findet in englischer Sprache statt und beginnt um 14 Uhr im Forum Kino. Die Präsentation ist im Eintrittspreis des Museums enthalten.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.technik-museum.de/astronautin nachzulesen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.09.2019