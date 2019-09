Zwischen Gehsteig, Fußgängerüberweg und Ampel unterwegs

Hardheim.„Mitgemacht und aufgepasst“ hieß es am Mittwoch für die 60 Kinder des Gemeindekindergartens „Kindervilla Kunterbunt“, des katholischen Kindergartens St. Franziskus sowie der Kindergärten aus Waldstetten, Gerichtstetten und Schweinberg sowie des Betriebskindergartens der Firma Grammer: Im Turnraum von „Kunterbunt“ unterrichtete sie „das kleine Zebra“ unter dem Titel „Die etwas andere Verkehrserziehung“ über alles Wissenswerte im Straßenverkehr.

Auf der Suche nach dem Zirkus

Das gemeinsame Projekt von Polizei und Unfallkasse Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Verein „Wir – Kultur in Bewegung“ dreht sich um das kleine Zebra, das sich verlaufen hat und seinen Zirkus nicht mehr findet. Allerdings naht Rettung in Form eines Polizisten, der seine Hilfe anbietet. Gemeinsam mit den Mädchen und Jungen aus dem Erftal erklärte Polizeihauptmeister Rico Steiner dem kleinen Zebra das korrekte Verhalten zwischen Gehsteig, Fußgängerüberweg, Ampel, und kehrte auch drohende Gefahren nicht unter den Teppich.

So schilderte er, dass die Straße kein Spielplatz sei und man sich an Regeln zu halten habe, um sich keiner unnötigen Risiken auszusetzen. Gibt es Probleme, sind die Polizisten jederzeit ansprechbare Helfer. Ihnen muss man jedoch den Sachverhalt, seinen Namen, seine Adresse und seine Telefonnummer schildern, damit man passende Unterstützung erhält.

Damit die Mädchen und Jungen auch wissen, an wen sie sich im Ernstfall zu wenden haben, demonstrierte Rico Steiner ihnen die Uniform.

Und natürlich ging alles gut aus: Nachdem die herzlichen Lieder „Links, rechts, links“ und „Rote, grüne Ampelmännchen“ angestimmt wurden, kam das kleine Zebra wieder zurück in seinen Zirkus zu seinen Zebraeltern.

Am Ende bedankten sich Christian Parth und Doris Steinbach im Namen aller Kindergartenleitungen bei der Arnold-Hollerbach-Stiftung, deren großzügige Spende die spannende und lehrreiche Aufführung ermöglicht hatte – und die Kinder dankten mit ihren leuchtenden Augen für einen vergnüglichen Vormittag. ad

