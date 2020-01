Zweimal mit Auto überschlagen

Höpfingen.Eine 18-Jährige hat am Samstag auf der Bundesstraße 27 kurz nach dem Ortsausgang in Höpfingen die Kontrolle über ihren Ford verloren und ist rechts in den Straßengraben gerutscht. Das Auto überschlug sich zweimal, rutschte auf dem Dach liegend einige Meter und blieb auf dem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Feldweg liegen. Auf glatter Fahrbahn war die junge Frau gegen 9.35 Uhr vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Walldürn unterwegs. Die 18-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro.

