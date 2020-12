Zwei Verletzte bei Kellerbrand

Hardheim.Eine starke Rauchentwicklung bemerkten Anwohner am Montag gegen 19 Uhr im Keller des Gebäudes der Firma „Universalprojekt“ in der Wielandstraße in Hardheim und informierten daraufhin die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot anrückte. Der Brand konnte schnell gelöscht werden (wir berichteten). Nach Angaben der Pressestelle der Polizei in Heilbronn könne der entstandene Sachschaden bisher noch nicht beziffert werden.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Entgegen der ersten Informationen vor Ort wurden zwei Personen verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. mg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020