Zwei Termine für die Blutspende

Hardheim.Erstmals führt der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes seine nächste Blutspendenaktion an zwei Tagen, Montag und Dienstag, 26. und 27. Oktober, jeweils von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Erftalhalle in Hardheim durch.

Um den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Onlineterminreservierung statt: https://terminreservierung.blutspende.de/m/hardheim-erftalhalle.

Bei Fragen stehen die Mitarbeiter der kostenfreien Service-Hotline, Telefon 0800/1194911, zur Verfügung. Zusätzliche Informationen unter www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.10.2020