Zwei Jahre alter Biber verirrte sich ins Wohngebiet

Hardheim.Zeugen einer nichtalltäglichen Tierrettung waren Anwohner des Baulandweges in Hardheim. Diese staunten nicht schlecht, als sie am Donnerstagvormittag, weitab des nächsten Gewässers, einen Biber im Gartenteich ihres Anwesens schwimmen sahen.

Das etwa zwei Jahre alte Tier hatte sich auf der Suche nach einem Revier, wohl aus der Erfa kommend, auf den gefährlichen und beschwerlichen Weg über Straßen und Grundstücke in das steil ansteigende Neubaugebiet gemacht.

In Ermangelung eines geeigneten Gewässers hat es sich dann im Gartenteich niedergelassen, um als nachtaktives Tier den Tag dort zu verbringen. Da ein Zugriffsverbot auf die besonders streng geschützten Tierart Biber besteht, leitete der hinzugezogene Biberberater des Neckar-Odenwald-Kreises, Martin Kuhnt, in Absprache mit dem Biberbeauftragten des Regierungspräsidiums Karlsruhe, Dr. Ulrich Weinhold, die Tierrettung ein. Diese war notwendig, da der Biber keine geeignete Rückzugsmöglichkeit hatte und die Gefahr bestand, dass er bei der weiteren Suche nach einem Revier in dem dicht besiedelten Bereich durch den Straßenverkehr verletzt werden oder zu Tode kommen könnte. Zusammen mit dem Grundstückseigentümer, dem Revierleiter Florian Pogorzelski und dessen Kollegen Peter Greschner hat der Biberberater den etwa 14 Kilogramm schweren Biber eingefangen und an der Erfa wieder in die Freiheit entlassen. Sie hoffen, dass er auf der erneuten Reviersuche nicht wieder auf Abwege gerät.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020