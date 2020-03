Zwei Filme im Gepäck

Hardheim.Das Kinomobil gastiert an diesem Mittwoch mit zwei Filmen in der Erftalhalle in Hardheim.

Kuddelmuddel bei Pettersson und Findus (15.30 Uhr, empfohlen ab fünf Jahren): Große dürfen immer machen, worauf sie gerade Lust haben, denkt Kater Findus und wünscht sich zu wachsen. Sein Wunsch wird ihm gewährt, doch Pettersson wird dafür klein. Und der Kater muss schnell erkennen, dass groß sein auch Nachteile hat. Und Findus hat plötzlich noch ganz andere Sorgen: Pettersson hat sein Gedächtnis verloren! Nun will er statt seinem Kaffee lieber Tee trinken und sogar den kleinen Kater hat er vergessen! Findus muss versuchen die Erinnerung seines Freundes wieder zurückzuholen... Komisch, warmherzig und liebenswert.

Leberkäsjunkie (19.30 Uhr): Für den Provinzpolizisten Franz Eberhofer ist nun Schluss mit Leberkäs’ und Fleischpflanzerl! Seine Cholesterinwerte sind nämlich so hoch wie seine Laune im Keller ist. Dazu kommt noch ein Mordfall rund um eine Brandleiche, Schlafmangel, stinkende Windeln und Stress mit seiner Halb-Ex-Freundin Susi. Wie gut, dass es noch Rudi Birkenberger gibt, der seinem besten Freund in Ernährungs- und Erziehungsfragen und bei den Ermittlungen ungefragt mit Rat und Tat zur Seite steht. – Bayrisch-böse Krimikomödie.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.03.2020