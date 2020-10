Zwei Festtage mit einer langen kirchlichen Tradition

Hardheim.Wenn die beiden kirchlichen Festtage Allerheiligen und Allerseelen begangen werden, dann ist für jedermann festzustellen, dass die Tage merklich kürzer werden und es langsam auf den Winter zugeht.

Die beiden Festtage lösen bei vielen Menschen eine melancholische Stimmung aus, zumal ein Gräberbesuch auf dem Friedhof bei den verstorbenen Angehörigen für viele zum Pflichtprogramm gehört. Auch in diesem Jahr wird für viele eine traurige Stimmung herrschen, zum einen wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen, zum anderen wegen dem erneuten, am Montag beginnenden Lock-down.

In früheren Jahrhunderten endete mit dem Allerheiligentag das alte Wirtschaftsjahr – und das neue begann mit Martini am 11. November. Und auch heute noch werden Pachtzinsen in dieser Zeitspanne bezahlt.

Papst Gregor III. legte Anfang des 8. Jahrhunderts den Feiertag für die Heiligen in der Stadt Rom auf den 1. November fest. Dies wurde nötig, da viele große Frauen und Männer der Kirche im Laufe der Zeit „heilig“ gesprochen und es nicht mehr möglich war, allen Heiligen an einem speziellen Einzeltag zu gedenken.

Im Jahr 835 legte Papst Gregor IV. den „Allerheiligen-Tag“ für die Westkirche auf den 1. November fest. Die Wurzeln des Allerheiligenfestes finden sich im Orient, wo man im 4. Jahrhundert im Umkreis von Ostern einen Gedächtnistag für die vielen Märtyrer beging, der bis heute in der Ostkirche gefeiert wird. Ausgehend von Abt Odilo aus der Benediktinerabtei Cluny in Frankreich wird zusätzlich seit dem Jahr 998 am 2. November allen Verstorbenen an „Allerseelen“ gedacht. Nach altem Volksglauben stiegen die armen Seelen an diesem Tag aus dem Fegefeuer zur Erde auf und ruhten für kurze Zeit von ihren Qualen aus.

Wegen der Corona-Pandemie findet in diesem Jahr keine Prozession zum Friedhof statt. Dennoch können die geschmückten Gräber bei einem persönlichen Besuch aufgesucht werden. In Hardheim lädt der neu gestaltete Bereich um das Friedhofs- und Missionskreuz aus dem Jahr 1862 zum Verweilen ein. Die Inschrift lautet: „Der Sold der Sühne ist der Tod, die Gnade Gottes aber ist ewiges Leben in Christo Jesu unserm Herrn.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.10.2020