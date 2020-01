Zuteilung im Losverfahren

Hardheim.Für Interessenten an einem Bauplatz im Neubaugebiet „Trieb“ in Hardheim findet am Donnerstag, 23. Januar, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus der Gemeinde Hardheim die Zuteilung der Plätze, laut Beschluss des Gemeinderats mittels Losverfahren, statt. Ein Personalausweis ist an diesem Abend vorzulegen. Es stehen im allgemeinen Wohngebiet im ersten Bauabschnitt 13 Plätze zur Verfügung, die gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans sowohl mit Einfamilienhäusern wie auch mit Doppelhäusern bebaut werden können. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 560 und 710 Quadratmeter. Der Preis pro Quadratmeter beträgt 98 Euro. Zur Teilnahme am Losverfahren ist eine Anmeldung bis 17. Januar im Bauamt der Gemeinde Hardheim notwendig. Dies kann per Anruf, per Mail oder persönlich während der üblichen Sprechzeiten erfolgen. Dort können auch die Modalitäten der Verlosung erfragt werden, diese werden aber auch am Veranstaltungsabend nochmals detailliert dargelegt.

