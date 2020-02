Zündende Büttenreden und flotte Gardetänze

Viel versprochen und viel gehalten haben die beiden Prunksitzungen der FG „Lustige Vögel“.

Schweinberg. In der voll besetzten Turnhalle wurde ein buntes Programm mit nicht weniger als 20 Programmpunkten aus zündenden Büttenreden, flotten Gardetänzen und urigen Gesangseinlagen aufgefahren, bei dem kein Auge trocken blieb. Selbstredend schwang auch der Esprit des Dortmundspiels in der Hummelbergarena mit: Immer wieder wurde das Schwomer Jahrhundert-Event thematisiert.

Nachdem Joachim Michel das närrische Vogelnest bereits im Prolog zum dreifach-kräftigen „Vögel Helau“ animierte, zeigte sich die ganze Breite des Spektakels spätestens beim schwungvollen Einzug und der Begrüßung durch Präsident Christian Elbert, dessen Willkommensgruß auch dem Prinzenpaar sowie den Gastabordnungen des Narrenrings Main-Neckar galt. In deren Namen stimmte Sven Dargatz (FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“) ein gesungenes Grußwort an, ehe das Prinzenpaar in seiner Prinzenrede erheiternd selbstironisch den Weg zur närrischen Regentschaft schilderte.

Das Programm eröffnete der originelle „Tanz der Gefühle“ der hauseigenen, von Danny Gehrig und Melanie Welti-Gehrig trainierten Kindergarde. Alle Lacher auf seiner Seite hatte das Höpfemer Bütten-Ass Wolfgang König, der unter dem Motto „Fastnacht for Future“ Erlebnisse zwischen Einkaufsbummel, Kaffeekränzchen, Klimastreik und Feinstaubalarm sowie der bei Unachtsamkeit zum „Schwarzbrot ohne Quittung“ führenden Bonpflicht glossierte.

Mit flinken Schritten brillierte die „Freggergarde“ der FG „Hettemer Fregger“ (Hettingen), ehe mit Michael Messerer und Hermann Schwinn „zwei schräge Vögel“ loszwitscherten. Gekonnt persiflierten die munteren Wortakrobaten „Greta-Wahn“ und Klimawandel, Energiewende und allerhand Politpossen, ehe sie treuherzig „Wann wird’s mal wieder richtig Winter?“ fragten und den „Vollwärmeschutz der Liebe“ als ideales Mitbringsel für die Dame des Hauses propagierten. Selbstverständlich folgte als Zugabe ein weiteres „Nümmerchen“, ehe die von Kristin Rüttiger und Katharina Kleiner trainierte LuVö-Jugendgarde die Freunde klassischer Gardetänze erfreute.

Donnernde Applausrakete

Nach den Ehrungen (siehe Bericht auf Seite 29) präsentierte die Schülergarde (trainiert von Silvia Schwinn und Julia Seyfried) einen entzückenden Tanz, der mit einer donnernden Applausrakete bejubelt wurde. Vor- und Nachteile eines „Weicheis“ sowie den Unterschied zwischen ledigen und „erledigten“ Männern zählte der Büttenredner Martin Gehrig (FG „Höhgöiker“ Glashofen) auf. Alle Blicke auf sich zog die dynamisch-akrobatische Revue der Schautanzgruppe des TSC Walldürn mit ausgesprochen farbenfreudigem Mummenschanz und kraftvollen Bewegungen zu wuchtiger Musik. Nach diesem tänzerischen Höhepunkt bewies der in gleich doppelter Stärke sich die Ehre gebende „de Karl“ (Andreas Leiblein und Andreas Poser) seinen exquisiten Geschmack als „Hopfensmoothie-Tester“ mit allerlei Hintergrundwissen zum zünftigen Biergenuss nach alter Väter Sitte, durch den zu später Stunde vielleicht auch mancher Mensch in einem anderen Licht erscheint – ein Höhepunkt des Abends mit jeder Menge Situationskomik und herzlichem Humor.

In Bestform zeigte sich auch die Prinzengarde: Trainiert von Jessica Huber und Carina Lecking, erfreuten die munteren Gardemädels das Publikum mit einer ansprechenden Show. Allerdings verkleinert sich die Truppe: Unter großen Emotionen wurde Katharina Kleiner verabschiedet. Einen Vorgeschmack auf die „Tagesschau vom 22. Februar 2050“ lieferte die etwas andere Bütt von Philipp „Luphi“ Faulhaber und Lukas Weidinger: Neben dem Hinweis auf das versunkene Irland und die in Schweinberg-Ost anlegende „Aida“ sowie den „Püxit“ als Austritt Pülfringens aus der Gemeinde Königheim kündigten sie auch das Rückspiel gegen die Elf von Dortmund an – allerdings müsse man dafür wie anno 2019 erst einen Termin „koordinieren“. Angesichts dieser Nachrichten aus Schweinberg und der Welt blieb kein Auge trocken.

Für Begeisterung sorgte die gemischte Schautanzgruppe der „Höpfemer Schnapsbrenner“, ehe echte Legenden der Schwomer Faschenacht durchstarteten. Auch heuer zogen die „Schloußberg-Eulen“ mit ihrer Mixtur aus Musik, Tanz und Theater alle Register des gepflegten Frohsinns, indem sie an mancherlei Kuriositäten des Alltags erinnerten; zum Beispiel an die leeren Biervorräte auf der Geburtstagsfeier, das Dortmund-Spiel mit all seinen Facetten, einen Autowerkstatt-Besuch, bei dem sich der defekte Turbolader als leerer Tank entpuppte oder den „Rentner-Mercedes“ auf der falschen Spur des Eichenbühler Bergrennens. Die Zugabe war auch hier ein absolutes Muss.

Auf der Zielgeraden sorgten noch die von Alexandra und Sandra Eisenhauer trainierte Juniorengarde mit ihrem beschwingten Tanz und das „auf Schiffsreise“ von Spanien über Russland nach Indien über die Bühne schippernde Männerballett (Trainerinnen Nina Leuchs und Linda Steinbach) für helle Begeisterung. Mit der frenetisch erjubelten Zugabe drehten die Männer trotz anfänglicher „Technikpanne“ noch eine Runde über die Weltmeere, ehe Präsident Christian Elbert allen Aktiven dankte und zum furiosen Finale rief. Damit endete der von zahlreichen Schunklern und Stimmungsliedern des von Kevin Nied dirigierten Musikvereins Schweinberg bereicherte Abend nicht: Bis in die Morgenstunden wurde fröhlich gefeiert. ad

