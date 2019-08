Zu Mozartfest-Bilanz beigetragen

Würzburg.Zur beeindruckenden Bilanz des Mozartfestes Würzburg, die auch der VHS-Außenstelle zuging, haben erneut zahlreiche Besucher aus dem Neckar-Odenwald-Kreis beigetragen. 24 300 Gäste besuchten die 75 Konzerte und Veranstaltungen an 26 Spielorten. Dazu kamen rund 4000 Besucher, die den Mozarttag in der Würzburger Innenstadt wahrgenommen haben. Insgesamt haben 1280 Künstler an 31 Konzerttagen die 98. Mozartfest-Saison musikalisch geprägt. Die Auslastung lag somit bei 93 Prozent und war damit vergleichbar hoch wie in den Vorjahren. Für das kommende Jahr wird das Mozartfest mit seinem Bezug zum Beethoven-Jubiläum angekündigt. Bereits jetzt wurde bei der VHS- Außenstelle in Hardheim Interesse an bestimmten Veranstaltungen angemeldet. Z

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.08.2019