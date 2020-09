Zu Besuch in Freiburg

Erfeld/Gerichtstetten.Der Ausflug der AH aus Erfeld, Gerichtstetten und Buch führte die Spieler nach Freiburg. Bereits am Freitagabend stand ein Fußballspiel gegen das AH-Team des SC Freiburg St. Georgen auf dem Programm, welches die Gäste mit 4:2 für sich entschieden. In das Stadtzentrum Freiburgs ging es am nächsten Tag. Dort wurden Münster, Schlossbergturm, das Freiburger Bächle sowie das alte Rathaus und das neue Rathaus besucht. Zudem stand die Besichtigung des Stadions des SC Freiburg auf dem Programm. Bevor die Fußballer am Sonntag die Rückreise antraten, verbrachten sie noch einige Stunden am Tittisee und am Feldberg.

