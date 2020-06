Zielort: Sibiu in Rumänien

Hardheim/Buchen.Für das Jahr 2001 organisierte die europäische Wandervereinigung eine pan-europäische Stafettenwanderung auf zehn Wanderwegen von den äußersten Ecken Europas nach Straßburg unter dem Motto „Wandern zur Vereinigung Europas“.

Im Jahr 2000 machten sich mehrere Gruppen in verschiedenen Zipfeln Europas mit dem Europhon als Staffelholz auf den Weg. Auf dieses Diktiergerät sprachen die Wanderer ihre Eindrücke von der jeweils durchwanderten Region.

Nach einigen Etappen übernahm eine andere Wanderorganisation den Transport. Zwei dieser Staffelstäbe, der eine aus Schweden, der andere aus dem polnisch-litauischen Grenzgebiet, wurde vom Odenwaldklub in acht Etappen von Dreieichenhain bei Darmstaft nach Pforzheim gebracht und dort vom Schwarzwaldverein weiter nach Straßburg getragen. Denn Straßburg war der Zielort, wo Ende September 2001 alle Hölzer eintrafen.

Internationale Veranstaltung

Nun wird es ab September wieder eine von den Mitgliedsorganisationen veranstaltete Wanderungen geben. Die Wanderer können dann ihren geeigneten Europa-Wanderweg in das zentral in Europa gelegenen Sibiu in Rumänien nehmen, wo eine internationale Veranstaltung vom 26. September bis 3. Oktober unter dem Motto „Freundschaft“ das erneute Ereignis abschließen wird.

Dort werden nicht Wanderungen, sondern Wanderaktivität zu attraktiven und auch kulturelle bedeutsamen Zielen und in verschiednen Leitungsgruppen angeboten.

Der Odenwaldklub wird nach Sibiu/Hermannstadt eine Busreise vom 24. September bis 5. Oktober anbieten.

Zudem soll im Oktober die nächste Tagung des Wanderbezirks VII stattfinden, wenn es die Corona-Krise zulässt. Z

