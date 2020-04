Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität

Hardheim.Mit einem Brief an die Mitglieder der Bäckerinnungen in Baden-Württemberg machte Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf ein Projekt aufmerksam: „Zusammenhaltsbrezel – Wir halten zusammen. Auch mit Abstand.“ Zahlreiche Bäckereien aus dem gesamten Land beteiligen sich an der Aktion, so auch die Bäckerei Gärtnersmühle in Hardheim. Die Brezel sei ein Zeichen der Solidarität und für den Zusammenhalt, so Kretschmann. Soziale Projekte und örtliche Vereine sollen durch das Projekt unterstützt werden.

