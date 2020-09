„Zeichen des guten Miteinanders und der Dankbarkeit“

Hardheim.Bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Erftalgemeinde kam auch der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen, Markus Keller, zu Wort, und zwar beim Punkt „Annahme von Zuwendungen/Spenden“. Bevor er die Spende übergab, brachte er seine Freude und Dankbarkeit darüber zum Ausdruck, dass die sonntäglichen Gottesdienste in Zeiten von Corona in der Erftalhalle stattfinden dürfen, denn: „In unserer Kirche können wir den Abstand nicht gewährleisten“, so Markus Keller mit Blick auf die derzeit gültigen Regeln, welche die Pandemie mit sich bringt. „Knapp 140 Menschen waren es gestern“, freute er sich über den guten Besuch des jüngsten Gottesdienstes.

Relativ schnell sei bei den Mitgliedern seiner Kirchengemeinde der Wunsch aufgekommen, „sich erkenntlich zeigen“ zu wollen, erinnerte sich Keller. Als „Zeichen der Dankbarkeit“ seien mittlerweile 500 Euro zusammengetragen worden. Diese sollen nun dem Gemeindekindergarten zugutekommen. Bürgermeister Rohm wertete dies als „Zeichen des guten Miteinanders von politischer Gemeinde und Kirchengemeinde“. Im Kindergarten könne man sicherlich für viele einen großen Nutzen daraus ziehen.

Nicht minder groß war die Begeisterung bei den Zuhörern in der Erftalhalle über eine Zusage von Hans Sieber, dem Geschäftsführer der Arnold-Hollerbach-Stiftung: 5000 Euro sollen in die Digitalisierung der Bücherei fließen, erklärte das Gemeindeoberhaupt – und dankte sowohl der evangelischen Kirchengemeinde als auch der Hollerbach-Stiftung für die Unterstützung. mem

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.09.2020