Wünsche werden trotz geschlossener Türen erfüllt

Hardheim.„Wer braucht schon eine neue Handtasche, wenn er sie Corona-bedingt eh nicht ausführen darf?“ – und: „Warum einen neuen Bücherranzen kaufen, wenn die Schulen ihre Pforten bis auf Weiteres nicht öffnen dürfen?“ Die FN haben in Hardheimer Geschäften vorbeigeschaut und standen buchstäblich „allein“ mit den jeweiligen Verantwortlichen in deren liebevoll dekorierten vier Wänden, in denen

...