„Wo ein Wille, da ein Weg, der doch nur aus 30 Metern Trampelpfad besteht“

Herr Bürgermeister Rohm und dessen Stellvertreter Herr Bachmann beklagen nun die Auswirkungen jener Ursachen, die sie selbst als Folge einer krassen Fehlentscheidung zu verantworten haben.

In Herrn Bachmanns Leserbrief steht unter anderem, dass bereits seit Jahren die Notwendigkeit eines vernünftigen Weges zwischen Erfapark-Gelände und Wohngebiet Hofäcker erkannt und auch konzipiert sei. Gute Idee, bitte sofort umsetzen. Nur fragt man sich verwundert, warum soeben mit Verbissenheit das genaue Gegenteil dieser Erkenntnis vorangetrieben wird, nämlich die Schließung des bestehenden Verbindungsweges, des sogenannten „Schnitzweges“? Ist das nicht geradezu paradox?

Herr Bachmann beklagt „fremde und überteuerte“ Grundstücke in den Krautgärten, gemeint sind wohl jene der noch aktiven Parzellenbesitzer, die ihren Grund und Boden noch wertschätzen.

Jetzt dürfte so manchem klar sein oder zumindest dämmern, warum die 30 Meter „Schnitzweg“ (= etwa 35 Quadratmeter) dem Bauplatz Steingasse 14 drangehängt wurden. Nicht, weil der Bauherr auf diesen einen Meter Randstreifen (bestenfalls geeignet für eine Hecke oder Mauer) angewiesen wäre, um bauen zu können. Nein, die Krautgärten sollen, wie man hört, mit Bundeswehr-Wohnungen bebaut werden.

Ergo, lief es in Wirklichkeit nicht eher so ab?: Der Deal des Grundstückstauschs kam wie gerufen: Denn als Folge der fehlenden 30 Meter Schnitzweg gelangen die Hobbygärtner nur noch über die Gartenstraße, eventuell 200 Meter Umweg und 100 Meter neu anzulegenden Trampelpfad an ihre Parzellen. Der Boden verliert an Wert und die Eigentümer nacheinander die Lust. Sie resignieren, geben auf und nehmen letztendlich das Kauf-Angebot der Gemeinde von zwölf Euro pro Quadratmeter an.

Aber den Ärger darüber trifft nicht die Verwaltung, die reibt sich die Hände in Unschuld, sondern den „bösen“ Bauherrn von Steingasse 14. Toller Plan.

Total unterschätzt jedoch wurde der Unmut und die Wut von 200 Anwohnern, immerhin fast fünf Prozent der Hardheimer Bürger, die auch gerne diese 300 Meter Weg als Abkürzung benutzen.

Gemeinderat und Bürgermeister, grundsätzlich dem Wohle der Bevölkerung verpflichtet, missachteten deren Interessen, indem sie ganz offensichtlich das Interesse eines Einzelnen darüberstellten, nämlich das des Bauherrn Steingasse 14, dem diese 30 Meter Weg nun gehören. Und dieser Bauherr, unwissentlich ein Werkzeug dieses Plans, steht nun als Buhmann da. Statt weiterhin Benzin ins lodernde Feuer zu gießen, indem die Herren Rohm und Bachmann den Interessenvertreter der Anwohner, Herrn Sauer, der das Spiel durchschaut hat und um ein versöhnliches, zufriedenstellendes Ergebnis bemüht ist, heftig zu beschimpfen, wäre es endlich angebracht, zurückzurudern, die Wogen zu glätten, begangene Fehler einzugestehen, sich bei Anwohnern, Parzellenbesitzern und vor allem dem Bauherrn zu entschuldigen und den Schnitzweg freizuhalten. Der Bauherr wird hoffentlich auch ohne die 35 Quadratmeter sein bereits genehmigtes Bauvorhaben umsetzen können, die Verwaltung sollte ihn dabei unterstützen. Dafür gutes Gelingen! Und an unsere Hardheimer Regierung: „Wo ein Wille da ein Weg“, der doch nur aus läppischen 30 Metern Trampelpfad besteht. Noch ein Wort zum Gewohnheitsrecht, Herr Bachmann: Ich würde besser nicht den Spruch eines BGH-Richters (Urteil VZR 155/18) anzweifeln und in Frage stellen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.07.2020