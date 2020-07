„Wir ziehen beide am gleichen Strick, aber nicht in die gleiche Richtung“

Sehr geehrter Herr Bachmann, wenn Sie in Ihrem Leserbrief das „Gartenwegle“ als Trampelpfad zu diskreditieren versuchen, stellen Sie (unfreiwillig) fest, das eine wesentliche Voraussetzung für ein rechtlich verbindliches Wegerecht, die der Bundesgerichtshof benannt hat, vorliegt. Der Begriff „Trampelpfad“ beschreibt dasselbe wie die im Urteil verlangte „dauernde, ständige, längere tatsächliche Übung“.

Sie schreiben, dass man lösungsorientiert arbeiten und Kompromisse eingehen muss. Doch dazu müsste man erst bereit sein, miteinander zu reden. Ich habe vor der Sitzung des technischen Ausschusses das Gespräch gesucht, habe mein Anliegen, den Erhalt des „Gartenwegles“ für die Eigentümer der Gärten und die Anwohner, in aller Ruhe vorgebracht und war doch sehr erstaunt, was ich von Herrn Rohm zu hören bekommen habe.

Da war nicht von Kompromissen die Rede. Und ich lasse mir auch nicht von Herrn Rohm vorwerfen, dass ich mich dazu hergeben würde, in fremdem Auftrag („Wer schickt Sie?“) und mit Täuschungsabsicht („Was wollen Sie wirklich?“) vorzugehen, verbunden mit der Aussage, dass es mir noch leidtun werde, wenn ich mein Anliegen weiterverfolgen werde. Das sind die Punkte, die Schärfe in die politische Auseinandersetzung gebracht haben – das war grenzwertig. Ich habe Herrn Rohm wiederholt aufgefordert, sich mit allen Beteiligten an einen Tisch zu setzen, um so eine für alle akzeptable Lösung zu finden. Aber er verhandelt lieber hinter verschlossenen Türen und im Hinterzimmer. Unter „lösungsorientiert“ und „Eingehen von Kompromissen“ stelle ich mir etwas anderes vor.

Ich habe, wie Sie bestätigen, mehrfach versucht, Gemeinderäte mit ins Boot zu holen, habe den Einwohnerantrag initiiert, habe mich im Gemeinderat zu Wort gemeldet und mich an die Öffentlichkeit gewandt. Ich halte dies alles in der Kommunalpolitik für normal, so geht Demokratie.

Dann schreiben Sie, dass Herr Rohm mich nicht direkt wegen des Anbringens des Pamphlets beschuldigt habe. Sie haben recht, das hat er nicht direkt. Er hat zuerst mir widersprochen, um dann übergangslos dieses Plakat anzugreifen.

Er hat so zwei ganz verschiedene Dinge in einen unmittelbaren Zusammenhang gebracht. Was er damit beabsichtigt hat, liegt auf der Hand: Wie gesagt nicht direkt.

Und schließlich lassen Sie die Katze aus dem Sack: Sie befürchten überteuerte Grundstücke.

Ziel der ganzen Aktionen, vom Vorkaufsrecht ohne Rechtsgrundlage bis zum Aushebeln des gewohnheitsrechtlichen Wegerechts, ist, die Eigentümer der Gartengrundstücke so zu manipulieren und verunsichern, dass diese ihre Grundstücke in bester Lage mitten im Ort für erst acht und jetzt zwölf Euro, auf jeden Fall weit unter Wert, verscherbeln, damit Herr Rohm den vielleicht nach Hardheim ziehenden, bauwilligen Soldaten billige, weil von den Alteigentümern „subventionierte“ Baugrundstücke anbieten kann.

Ich kann es verstehen, dass Sie es bedauern, dass ich mich immer wieder zu Wort melde: Wir ziehen zwar beide am gleichen Strick, aber nicht in die gleiche Richtung.

Bleiben Sie gesund!

Mittwoch, 08.07.2020