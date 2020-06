„Wir müssen deutlich schlanker werden“

Mit dem Umbau der Eirich-Gruppe einher gehen wird ein Stellenabbau, der laut Geschäftsführung so sozialverträglich wie möglich gestaltet werden soll. Über die geplante „Reihe von Maßnahmen“ gelte es nun zu reden und zu verhandeln. Das Bild entstand am Hauptsitz der Maschinenfabrik in Hardheim.