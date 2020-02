Windschaden an „Haus Schell“

Hardheim.Auch vor dem traditionsreichen „Haus Schell“ am früheren Hardheimer Marktplatz machten Wind und Wetter in den vergangenen Tagen nicht halt. So waren Handwerker unter anderem an diesem Mittwoch damit beschäftigt, diverse Windschäden an dem Gebäude zu beheben. Wie Eigentümer Helmut Walz („Badischer Hof“) im FN-Gespräch erklärte, seien die Arbeiten dank fleißiger Handwerker binnen zwei Tagen abgeschlossen gewesen. Bild: Adrian Brosch

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.02.2020