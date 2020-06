Wiedersehen – wenn auch nur im Auto

Im Schweinberger Autokino flimmerte am Sonntag ein ganz besonderer Film über die Leinwand: „Best of MVS“ – ein Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre des Musikvereins Schweinberg.

Schweinberg. Über 70 Stunden Arbeit hatten sich gelohnt: Was am Sonntag unter dem Titel „Best of MVS“ auf der Leinwand des Autokinos am Sportgelände lief, war nicht nur ein Rückblick auf die vergangenen zehn

...