Wieder mehr Häuslebauer im Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis.Wer’s ins Häusle geschafft hat, warnt schon mal vor zersiedelter Landschaft. Wer noch draußen vor der Tür steht, träumt aber kaum von „verdichteter Bauweise“ und Grüngürteln für Fuchs und Hase, sondern vom eigenen Haus möglichst mit Garten (für Kinder, wenn welche da sind). Aus Kostengründen allenfalls verdichtet in Form der Doppelhaushälfte oder des Reihenhauses: Was sich beweisen lässt.

In Baden-Württemberg sind zuletzt 40,60 Prozent der insgesamt in 14 241 in Wohnhäusern gebauten Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern entstanden. Der Neckar-Odenwald-Kreis liegt da noch besser, hier kommen die Häuslebauer auf einen Anteil von 75,14 Prozent. Damit ist der Anteil höher als der Landesdurchschnitt.

In der Bundesliga der häuslebauerfreundlichen Stadt- und Landkreise reicht der hiesige Anteil zu Platz 75 unter 401 ausgewerteten Gebieten. Wobei sich Würzburg und Frankfurt am Main mit jeweils 5,3 Prozent den letzten Platz teilen und es vier Spitzenreiter gibt, wo nur Ein- und allenfalls Zwei-Familienhäuser gebaut wurden.

Bevölkerungsentwicklung und Nachfrage nach Wohnraum gehören zusammen. Aktuell stehen für eine Betrachtung die Werte vom 31. Dezember 2018, sprich Jahresanfang 2019, zur Verfügung. Danach gilt für den Neckar-Odenwald-Kreis: Die Bevölkerung wächst, 159 neue Mitbürger notierte das Statistische Landesamt zum Jahreswechsel 2018/19 im Neckar-Odenwald-Kreis. Gleichzeitig wurden im gleichen Zeitraum insgesamt 381 neue Wohnungen im Neckar-Odenwald-Kreis bezugsfertig.

Die Frage, ob der Wohnungsbau ausreichend Schritt hält, lässt sich an diesen Zahlen aber nur teilweise festmachen. Erstens sind 260 dieser Wohnungen in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern entstanden, mit denen sich Menschen ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen, von denen aber keiner weiß, ob sie schon da waren oder von außerhalb zugezogen sind. Zweitens wird der eine oder andere Neubürger altershalber auch noch ein Weilchen bei Papa und Mama im Kinderzimmer unterkommen. Wobei Nachwuchs wiederum ein Grund für Hausbau und Umzug sein kann. Drittens wollen die Kleinen, wenn sie später ausreichend gewachsen sind, auch gerne ihre eigene Bude haben. Immerhin deutet ein Faktor von 0,46 Neubürgern pro neuer Wohnung darauf hin, dass der Wohnungsbau Schritt hält, denn alles unter 2,5 signalisiert, dass der Nachschub schneller als der Bedarf wächst.

Der Neckar-Odenwald-Kreis gehört dabei zu den Bereichen in Deutschland, die bei neuen Wohnungen im Plus sind: Mit 381 fertiggestellten Wohnungen wurden hier 40 Wohnungen mehr bezugsfertig als ein Jahr zuvor. Im Jahr 2016 registrierte die Baustatistik 406 neue Wohnungen. Zum Vergleich: Im deutschlandweiten Spitzenjahr 1995 lag die Zahl der fertiggestellten Wohnungen bei uns bei 1.620.

Die Frage, wie viele sich bei den aktuellen Bauland- und Baupreisen hier noch das (Traum)Häusle leisten können, beantwortet sich nach den vorliegenden Zahlen so: Im Neckar-Odenwald-Kreis erfüllte sich bis Ende 2018 immerhin für 226 Bauherren der Traum vom Ein- oder Zweifamilienhaus. Damit wurden 24 Eigenheime mehr bezugsfertig als in den zwölf Monaten zuvor. Nehmen wir die in diesen Häusern enthaltenen 260 Wohnungen und errechnen deren Anteil an den insgesamt fertiggestellten 346 Wohnungen in reinen Wohngebäuden (die 35 (Hausmeister)Wohnungen in Nichtwohngebäuden lassen wir mal weg), bekommen wir einen Anteil von 75,14 Prozent.

Was die Wohnungsgröße angeht, notiert die Statistik zusätzliche 24 Ein- oder Zwei-Raum-Wohnungen, 68 Drei-Zimmer- und 51 Vier-Zimmer-Wohnungen plus 238 Wohnungen mit fünf und mehr Räumen. Jetzt müssen wir noch berücksichtigen, dass sich kaum eine Familie ein Haus mit drei Zimmern baut - schon zeigt sich, welche wichtige Rolle, die neugebauten 226 Ein- oder Zweifamilienhäuser spielen.

Bleibt die Frage, ob das jetzt „Flächenfraß“ oder „Zersiedlung der Landschaft“ ist? Oder schlicht ein menschliches Grundbedürfnis? Durch Corona haben wir gelernt, dass die Dreizimmer-Wohnung mit fünf Personen im sechsten Stock zum Alptraum werden kann. Freilandhaltung fürs Volk schont auf alle Fälle die Nerven, und wer ein Haus hat, hat auch weniger häusliche Probleme. teb/zds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020