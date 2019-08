Wie soll das weitergehen?

Auf meinen Leserbrief vom 6. Mai „Die KV-Zwangsjacken abnehmen“ kontaktierten mich etliche, vor allem ältere Leserinnen. Sie bestätigten mehrere Praxisschließungen. Die verbliebenen Ärzte würden kaum noch Heim- und Hausbesuche durchführen und hätten auch weniger Zeit.

Die ARD-Sendung Fakt hatte nun letzten Dienstag über diese Problematik „Streit um Arzthonorare“ exemplarisch an zwei Beispielen berichtet. Die KV Sachsen fordert von einem Hausarzt, der es noch wagt, Heimbewohner aufzusuchen, und Hausbesuche macht, 500 000 Euro zurück, weil er weit mehr arbeitet als der Durchschnitt.

Und eine Fachärztin, mit ihrer Praxis ziemlich alleine in Ost-Sachsen, soll 250 000 Euro zurückzahlen und ihren Patientenstamm, weil weit über dem Durchschnitt, um ein Drittel kürzen. Fleiß wird hier bestraft, sagen nicht nur die Ärzte, sondern auch der Gesundheitsökonom Professor Dr. Günter Neubauer.

Diese Ärzte haben den Durchschnitt weit überschritten, schimpft die KV Sachsen und fordert Geld zurück. In Sachsen summieren sich die Regressforderungen auf 3,3 Millionen Euro. In Baden-Württemberg bereits auf unglaubliche 25,3 Millionen Euro. Man stelle sich einen gut florierenden Handwerksbetrieb vor, der eines Tages von der Handwerkskammer verurteilt wird, weil er mehr Umsatz macht wie der Durchschnitt seiner Branche. Er wird aufgefordert, einen erheblichen Teil seines Mehrumsatzes an die Kammer zu erstatten und seinen Kundenstamm zu reduzieren. Sie fassen sich an den Kopf? Ich auch.

Da der ländliche Raum Baden-Württembergs mit 25 Millionen Euro Regressforderungen offensichtlich besonders stark betroffen ist und regress-frustrierte Ärzte bereits aufgeben oder flüchten und trotz finanzieller Anreize seitens der Gesundheitsministerien keine Nachfolger in Sicht sind, (wen wundert es ?), frage ich unsere Landes- und Bundespolitiker, ob sie diesen Irrsinn befürworten und wie das weitergehen soll.

Immer weniger Ärzte müssen sich in Zukunft um immer mehr Patienten kümmern und geraten dadurch noch schneller in die Regressfalle. Die Leidtragenden: Chronisch Kranke, Senioren, Heimbewohner. Und die werden ja nicht weniger. Niemand kann sich vorstellen, dass das politisch gewollt ist, weshalb unsere Politiker gefordert sind, diesen unwürdigen Auswüchsen entschieden entgegenzutreten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019