Wichtiger Baustein für die Gemeinschaft

Hardheim.Wertschätzung und gebührende Anerkennung für das priesterliche Wirken in sechseinhalb Jahren in Hardheim mit seinen Filialen und angeschlossenen Pfarrgemeinden wie auch in der seit 2015 bestehenden Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen wurden Pfarrer Andreas Rapp am Sonntag in einem beeindruckenden Gottesdienst im Erftaldom zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand zuteil.

Die Eucharistiefeier wurde durch die begeisternde Mitwirkung der überwältigenden Schar von Sängerinnen und Sängern der verschiedenen Höpfinger Chöre und der Musikkapelle Höpfingen zu einem lebendigen Zeugnis des Glaubens. Sie erfreuten und berührten Pfarrer Rapp und die zahlreich anwesenden Besucher mit der von ihm gewünschten Schubert-Messe.

Auch die Kirchenchöre aus Hardheim, Höpfingen und Erfeld, die Gruppen „Noventus“ und „Rückenwind“ sowie Stephanie Heiden an der Orgel sorgten mit für die sehr ansprechende musikalische Gestaltung der festlichen Messfeier.

Pfarrer Andreas Rapp, Pfarrer Hans Scheuermann und Diakon Franz Greulich wurden zunächst von einer überwältigend großen Zahl von rund 75 Ministranten in das Gotteshaus geleitet. Fürbitten und Lesungen trugen Sprecher und Lektoren aus verschiedenen Pfarrgemeinden vor.

Im Verlauf des zentralen Gottesdienstes der Seelsorgeeinheit ging Pfarrer Andreas Rapp auf wesentliche Grundgedanken seines priesterlichen Wirkens ein. Er sprach von seinem Bemühen, nach seiner Ankunft in der Seelsorgeeinheit mit Gläubigen zusammen von verschiedenen Orten aus gemeinsame Wege zu gehen. So konnte er erste Eindrücke von Land und Leuten gewinnen.

Unterwegs von Gerichtstetten nach Hardheim stieß er auf die für ihn bedeutsame Botschaft in dem Lied „Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Gott will, dass ihr ein Segen für diese Erde seid“. Die Überzeugung, dass Gott alle Wege mitgeht, die man miteinander unterwegs ist, sei für ihn besonders wichtig gewesen.

Gemeinsam unterwegs

Rapps Wirken in der Seelsorgeeinheit fiel in eine Zeit, in der sich in Kirche und Gesellschaft vieles veränderte. Auf dem gemeinsam eingeschlagenen Weg ergänzte man sich – zum Beispiel im Pfarrgemeinderat– und unterstützte sich gegenseitig mit dem unerlässlichen Blick über den eigenen Kirchturm hinaus, beging gemeinsam Feste und Feiern und ging bei den Fusionsgottesdiensten in Hardheim und Höpfingen aufeinander zu.

Weitere Einschnitte zu befürchten

Als weniger erfreulich stufte Rapp die Entwicklung bei der Zahl der Priester und deren Folgen ein. Er würdigte aber auch, dass sich nicht wenige Menschen mit viel Herzblut bei der Gestaltung von Gottesdiensten und im kirchlichen Leben einbringen und freute sich über die große Zahl der Ministranten. Im Vertrauen auf Gott sollten – wie von Abraham auch – die dunklen Wege gegangen werden, die sowohl die Kirchengemeinde wie die Kirche insgesamt betreffen, appellierte der Seelsorger. Denn Rapp befürchtet nach den Veränderungen in den letzten sechs Jahren weitere unerfreuliche Entwicklungen. Er empfahl aber, über allem das Wort Jesu zu sehen „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“.

Abschließend wünschte der Pfarrer, dass Hoffnung und Zuversicht alle – auch auf getrennten Wegen – beflügeln mögen und mit Vertrauen in die Zukunft gehen lassen.

Nach den Ansprachen (siehe Infobox) gab es im Anschluss an den Gottesdienst einen Empfang im Pfarrheim. Zum Programm gehörten Lieder, Darbietungen und gute Wünsche der Kindergärten und der Kirchenchöre Hardheim, Höpfingen und Erfeld.

Der evangelische Pfarrer Markus Keller verglich die Gemeinde mit einem Schiff, das wie die Arche durch die Zeit gesteuert werde. Pfarrer Rapp gehe keineswegs über Bord, sondern wechsle nur das Deck. Keller erkannte das Wirken des scheidenden katholischen Kollegen und dessen Bereitschaft zur Pflege der Ökumene an.

Im weiteren Verlauf des Empfangs konnten sich die Gäste persönlich von Pfarrer Rapp verabschieden. Dieser wird nun in seinen Heimatort Kämpfelbach-Ersingen zurückkehren (die FN berichteten).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020