Hardheim.Wegen Kanalarbeiten durch das Bauunternehmen Henn (Buchen) ist die Wertheimer Straße in Hardheim im Bereich der Eichendorffstraße und der Beethovenstraße seit Montag bis einschließlich Freitag, 4. September, gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. Das Bild entstand am Montagvormittag am Kreisverkehr an der „Querspange Süd“. Bild: Melanie Müller

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.09.2020