Wertheimer Straße bis Freitag halbseitig gesperrt

Hardheim.Wegen dringenden Wartungsarbeiten an der Erdgasversorgungsleitung wird eine Teil-Sperrung in der Wertheimer Straße in Hardheim – im Bereich zwischen dem Krankenhaus und der Schlossstraße – notwendig. Die halbseitige Sperrung gilt seit Dienstag und wird bis voraussichtlich Freitag, 2. August, andauern.

Der Verkehr wird in dieser Zeit mit Ampeln geregelt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019