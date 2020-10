Werner Fischer fehlte in keiner Probe

Ehrungen und Wahlen standen auf der Tagesordnung der Generalversammlung des Männergesangverein „Eintracht“ in der Turnhalle.

Gerichtstetten. Die Generalversammlung des Männergesangvereins „Eintracht“ fand am Freitag Corona-bedingt in der Turnhalle von Gerichtstetten statt. Abstand und die Beachtung von Hygieneregeln standen dabei in einem fast unwirklichen Gegensatz zu den vergangenen zwei Jahren mit unzähligen Proben, zahlreichen Veranstaltungen, erfolgreichen Auftritten sowie der Geselligkeit und Pflege eines angenehmen Miteinanders. Vorsitzender und Chorleiter Dieter Kaiser hieß die Sänger willkommen. Dem Gedenken an die verstorbenen Kameraden folgte ein umfangreicher Rückblick auf die Aktivitäten des Chores.

Von April 2018 bis Oktober dieses Jahres absolvierte der Chor 82 Proben und verzeichnete 21 Auftritte, wobei in den vergangenen sechs Monaten keine Proben und Auftritte stattfinden konnten. 38 Sänger sorgen für das beeindruckende Klangbild des MGV Gerichtstetten, ideell und finanziell unterstützt von 52 passiven Mitgliedern.

Obwohl man das Jahr 2018 hinsichtlich der Proben etwas ruhiger anging, konnte man im September mit einem kleinen Chorprogramm und einem gemeinsamen Singen mit den Senioren im „Sonnengarten“ in Buchen ebenso viel Freude bereiten wie am 20. Oktober 2018 den Gästen bei einem Konzert in Werbach. Zuhause in Gerichtstetten war man beim Weihnachtsmarkt, dem Seniorennachmittag und dem Weihnachtsgottesdienst präsent.

Umfangreich waren die Aktivitäten 2019. Beim Frühlingskonzert bot der Gesamtchor wie auch die „Kleine Besetzung“ hervorragenden Chorgesang und mit seinen musikalischen Gästen beste Unterhaltung. Neuland betrat man am 29. Juni 2019 mit einer „Sommerparty mit Musik und leckeren Snacks“ auf dem Dorfplatz, wobei man mit der „Singenden Grundschule“ und dem Musikverein Bretzingen sowie dem Engagement der Sängerfrauen ein gelungenes Gemeinschaftswerk präsentierte. Überregional war man beim Chortreff des Sängerkeises Buchen in Hardheim und der „Nacht der jungen Chöre“ am 13. Juli 2019 in Götzingen präsent.

Gerne erinnerte sich Dieter Kaiser auch an den Tagesausflug ins Elsass und das erfolgreiche Mitwirken beim Liederabend des Gesangvereins Steinbach-Hundheim.

Das Frühjahr 2020 stand ganz im Zeichen der Vorbereitungen auf das Frühlingskonzert. Dann kam der Lockdown wegen Corona, infolge dessen jegliche Aktivitäten für sechs Monate ruhten. Im September hat man den Probebetrieb mit zwei Singstunden auf dem Dorfplatz und Proben mit Einzelstimmen wieder aufgenommen.

Listenführer Gerhard Heilig hatte den Probenbesuch dokumentiert. Der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Walzenbach überreichte den fleißigsten Sängern ein Geschenk. Beachtlich dabei, dass Werner Fischer an keiner Probe fehlte. Dieter Kaiser, Bernd Schretzmann und Wolfgang Walzenbach waren nur ein Mal nicht dabei. Gerhard Heilig sowie die Notenwarte Hubert Löffler und Bernhard Müller erhielten ein Präsent für ihre Arbeit.

Anschließend ehrte Vorsitzender Dieter Kaiser mit Freude Hubert Geiger für 50-jährige aktive Mitgliedschaft. In seiner Laudatio hob er neben der Pünktlichkeit besonders seine Verlässlichkeit hervor. Dank und Urkunde für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft gab es für Jochen Hörner, der auch immer wieder als Dirigent aushilft. Lobende Erwähnung fand ebenso der gelungene Einstand als Moderator beim Frühlingskonzert 2019.

Aus Chorleiter-Sicht erklärte Dieter Kaiser, dass bei ihm die Stimmbildung, gute Chorliteratur und gute Programme an erster Stelle stehen. Ebenso wichtig sei die Zusammenarbeit mit der „Singenden Grundschule“ sowie mit allen Vereinen des Ortes. Klaus Schulz gab einen Einblick in die Finanzen des MGV. Roland Fischer bescheinigte ihm auch im Namen von Günter Müller eine korrekte Kassenführung.

Lob und Dank für Vorstand und Chorleiter überbrachte Gerhard Bechtold, bevor auf seinen Antrag der Vorstand entlastet wurde. Er leitete auch zu den Neuwahlen über, die dank guter Vorbereitung zügig abgehandelt wurden. So wird Dieter Kaiser gemeinsam mit seinem Stellvertreter Wolfgang Walzenbach weiterhin den Verein anführen. Klaus Schulz führt die Kassengeschäfte, die von Roland Fischer und Gerhard Bechtold geprüft werden. Verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit bleiben Arnold Fischer und Bernd Schretzmann. Hubert Löffler und Bernhard Müller werden weiterhin gleichberechtigt als Notenwart fungieren.

Für das Amt des Schriftführers konnte, wie schon vor zwei Jahren, niemand gefunden werden, so dass auch dieses Amt wieder kommissarisch von Dieter Kaiser übernommen wird. Zu Vertretern der einzelnen Stimmen wurden Günter Müller, Robert Hemberger, Jürgen Linsler und Gerhard Heilig gewählt.

Verschiedene Möglichkeiten der Probearbeit und mögliche Termine wurden unter dem Punkt Verschiedenes diskutiert, bevor Dieter Kaiser nach einem abschließenden Dank die Versammlung schloss.

