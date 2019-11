HARDHEIM.Wer verkörpert das neue Ritterpaar der „Hordemer Wölf“ in der Kampagne 2019/20? An diesem Samstag ab 19.31 Uhr wird das Geheimnis gelüftet. Dann werden die Tollitäten bei der offiziellen Fastnachtseröffnung der „Wölfe“ vorgestellt und inthronisiert (siehe weiteren Bericht). Bis einschließlich heute veröffentlichen die Fränkischen Nachrichten täglich einen Tipp, der auf das neue Ritterpaar hinweist und die Leser zum Mitraten animieren soll. Bekannt ist bereits, dass einer von beiden einen Meistertitel hat und dem Ritterpaar das eigene Zuhause ein großes Ziel war. Darüber hinaus stand das neue Ritterpaar – klar, einmal vor dem Traualtar; mindestens einer von beiden ist in Hardheim geboren – und: Die Ritterpaarfamilie ist sportlich ambitioniert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.11.2019