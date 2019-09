„Wer Bäcker werden möchte, muss früh aufstehen“

Die neuen Fünftklässler an der Realschule in Hardheim starten zweizügig. Das war auf Nachfrage aus dem Gremium zu erfahren.

In Sachen „Ganztagesbetreuung“ laufe derzeit eine Befragung. Die momentane Betreuung sei durch den Hort sichergestellt. Näheres könne man von Hauptamtsleiter Lothar Beger erfahren, der bei der kurzfristig einberufenen Sitzung jedoch noch in Urlaub war. In Begers Hand liege nach Angaben von Bürgermeister Rohm auch die Suche nach einem Nachfolger bzw. freiwilligen Helfern, die in der Mensa der Ganztagesschule wieder für ein Mittagessen sorgen, denn: Im letzten Jahr habe der Pächter seinen Verzicht angemeldet. mem