Weniger Fehlwürfe – besserer Kompost

Vermüllter Kompost – im Juni sorgte so ein Fall in Nassig für Schlagzeilen. Er ist zwar inzwischen einvernehmlich gelöst, aber das Thema an sich ist nach wie vor aktuell. Die FN hörten sich um.

Schweinberg. Im Raum Hardheim gibt es gleich zwei Kompostierwerke: Das eine steht auf der Mülldeponie des Landkreises Miltenberg im bayerischen Guggenberg in unmittelbarer Nachbarschaft zur

...