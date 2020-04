„Wenig Platz für Wünsche in diesem Jahr“

Bereits bei der Einbringung im Dezember war der „Haushalt 2020“ der Gemeinde Hardheim „relativ eng auf Kante genäht“, mit ein Grund für Nachberatungen. Nun wurde er verabschiedet.

Hardheim. Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 wurde in der Sitzung am 16. Dezember in den Hardheimer Gemeinderat eingebracht und in Sitzungen am 20. Januar, 17. Februar und 9. März vorberaten.

Die endgültige Beratung und Beschlussfassung war eigentlich für den 23. März vorgesehen. Die für diesen Tag geplante Sitzung des Gremiums wurde allerdings von Bürgermeister Volker Rohm abgesagt – als eine „Maßnahme in der Corona-Krise“.

Auf den Tag genau vier Wochen später trat das Gremium nun an diesem Montag wieder öffentlich zusammen. Allerdings nicht wie sonst üblich im Rathaus, sondern in Zeiten von Corona in der Erftalhalle, denn: Dort war die Einhaltung des Mindestabstands gewährleistet – und die Gemeinderäte durften an Einzeltischen Platz nehmen.

Bürgermeister Volker Rohm begrüßte das Gremium sowie die wenigen Zaungäste (für diese standen Stühle im hinteren Bereich zur Verfügung), nahm kurz zur „sehr ungewöhnlichen, Corona-bedingten Sitzordnung“ Stellung, verwies auf die Desinfektionsmöglichkeiten und großzügige Pausen zum Lüften des Saals und erklärte, dass der „formale Beschluss“ des Haushalts der Gemeinde für 2020 „mit ein Grund war, warum der Gemeinderat heute Abend zusammenkommt“.

Die Beschlussfassung über den vorliegenden Haushalt sei unabdingbar, um bezüglich der Durchführung von Investitionsmaßnahmen handlungsfähig zu sein. Wenngleich man nicht wisse, welche Auswirkungen die Corona-Krise in ihrem vollen Umfang mit sich bringt und welche Nachträge im Jahresverlauf notwendig werden. Darüber hinaus sei die Bewilligung von Zuweisungen des Landes teilweise an eine genehmigte Haushaltsplanung gebunden.

Bereits bei der Einbringung des Zahlenwerks im Dezember – damals noch unter anderen Voraussetzungen – sei der Haushalt „relativ eng auf Kante genäht“ gewesen, so das Gemeindeoberhaupt. Das sei auch mit ein Grund für die Nachberatungen gewesen.

„Der Haushalt hält in diesem Jahr wenig Platz für Wünsche, sondern im besten Fall für die Bedarfe bereit“, so Volker Rohm, der – unterstützt durch Rechnungsamtsleiter Bernd Schretzmann – noch einmal Zahlen (siehe Info-Boxen) sprechen ließ.

Dabei ging der Rathauschef auf die Entscheidung ein, die eigentlich vorgesehene Erhöhung der Grundsteuer aufgrund der besonderen Situation durch die Corona-Pandemie wieder deutlich zurückzuführen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B soll nun lediglich auf 380 v. H. erhöht werden. „Damit sollen Belastungen insbesondere für Hausbesitzer aber indirekt auch für Mieter möglichst gering gehalten werden, um eventuelle Gehaltseinbußen aufgrund von Kurzarbeit oder drohender Arbeitslosigkeit abzufedern“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Geplante Maßnahmen

Zu den veranschlagten Unterhaltungsmaßnahmen zählen der Wiederaufbau der Friedhofsmauer in Erfeld (130 000 Euro) und die Sanierung der Erftalhalle (Flachdächer und Schaugiebel, 78 000 Euro). Darüber hinaus sind 48 000 Euro für einen Estrichboden (Untergeschoss) sowie für die Sanierung des Treppenaufgangs des alten Realschul-Gebäudes eingeplant.

Zu den investiven Maßnahmen zählt der Erwerb mehrerer Fahrzeuge für die Abteilungswehren. Fortgeführt werden soll die Innensanierung des Walter-Hohmann-Schulzentrums (Sanierung des „Trakts 300“ mit Verlagerung der Bücherei und Sanierung von Klassenräumen: 662 000 Euro). Im Finanzplanungszeitraum ist in den Jahren 2021 und 2022 die Fortführung der Maßnahme mit Innensanierung des Dietzbaus geplant. Dieser soll künftig für den Grundschulbereich zur Verfügung stehen. In Sachen „Radwegebau“ soll der Lückenschluss des Erftal-Mühlenradwegs zwischen Erfeld und Gerichtstetten (555 000 Euro, Fachfördermittel sind bereits bewilligt) angegangen werden. Der Bürgerverein Gerichtstetten hat eine Beteiligung von 10 000 Euro zugesagt.

An der Errichtung einer Kneipp-Anlage im Bereich Riedwiesen/Wurmberg wollen auch Unternehmen und Privatpersonen mitwirken (Arbeitsleistung, Materiallieferungen und Zuwendungen zur Kostenminimierung).

Zum Abschluss dieses Tagesordnungspunktes nutzten Vertreter der drei Fraktionen die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum Haushaltsplan 2020 abzugeben (siehe weitere Berichte auf dieser Seite).

Alle stimmten schließlich dem Haushaltsplan der Gemeinde Hardheim für 2020 sowie dem Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs zu.

