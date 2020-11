Wendelinus-Schnitzeljagd: Gewinner gezogen

Hardheim.Vom 12. bis 31. Oktober wurde das BdS-Wendelinus-Schnitzeljagd-Gewinnspiel durchgeführt (die FN berichteten). Die Ziehung der Gewinner fand in der vergangenen Woche durch das „Ritterpaar“ der FG „Hordemer Wölf“ und die BdS-Vereinsspitze (Simone Richter und Elmar Günther) unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln bei mehreren Drehterminen statt. Einen Einblick in die Ziehung erhielt man bereits am Wochenende bei der „FG-TV“-Übertragung auf YouTube, dort wurden auch die Namen der Gewinner bekanntgegeben. Über BdS-Gutscheine im Wert von 500 Euro darf sich Silke Drützler freuen. Als Zweitplatzierte erhält Gudrun Ost BdS-Gutscheine im Wert von 300 Euro. Der Drittplatzierte Dominik Reichert darf sich über BdS-Gutscheine im Wert von 200 Euro freuen. Die Preise können ab Montag, 23. November, beim Autohaus Günther in Hardheim abgeholt werden. Bild: BdS

