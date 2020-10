Weihnachtspäckchen-Aktion geht weiter

Hardheim.Nachdem auch im vergangenen Jahr wieder tausende Weihnachtspäckchen in Kinderheimen und an Kinder notleidender Familien in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion verschenkt wurden, darunter auch über 100 Pakete aus Hardheim und Umgebung, soll auch in diesem Jahr eine Sammlung von Weihnachtspäckchen stattfinden. Diese werden an die Bibel-Mission in Niedernberg weitergeleitet.

Die Abgabe von Päckchen und Schulranzen kann ab dem 6. November mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie sonntags vor oder nach dem Gottesdienst im evangelischen Gemeindezentrum in Hardheim, Jahnstraße 7, erfolgen. Geeignete Kartons sind ebenfalls dort erhältlich. Letzter Abgabetermin ist der 22. November.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.10.2020