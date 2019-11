„Weihnachtslicht to go“ in Hardheim

Hardheim.Mit der Aktion „Weihnachtslicht to go“ möchte die Gemeindebibliothek ein wenig Licht und Wärme in die Dunkelheit aussenden. Alle, die die Einrichtung vor Weihnachten in der Zeit vom 3. bis 9. Dezember zum Entleihen von Medien aufsuchen, erhalten eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines kleines Weihnachtspräsent. Alle Jugendliche und Erwachsene erhalten ein „Weihnachtslicht to go“, alle Kinder etwas Süßes. „Auf diesem Wege möchte sich das ehrenamtlich tätige Team der Gemeindebücherei bei allen Lesern für ihre Treue zur Bücherei herzlich bedanken und ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest wünschen“, so Leiterin Beate König. ad

