Weg für „zusammenhängende Fläche“ frei gemacht

Hardheim.Im Zuge eines am 23. Dezember notariell beurkundeten Tauschvertrags zwischen der Gemeinde Hardheim und Dr. Maximilian Hollerbach wurde das Grundstück zwischen der Gemeinschaftsunterkunft des Neckar-Odenwald-Kreises und dem Gewerbegebiet „Hafengrube“, das sich im Besitz der Gemeinde befand, an die Firma Hollerbach getauscht.

Wie der stellvertretende Bauamtsleiter Bernhard Popp bei der Gemeinderatssitzung am Montag erklärte, hat das Unternehmen nun den Antrag auf Erwerb eines Teilstückes des gemeindlichen Weges, welches zwischen den beiden Grundstücken liegt, gestellt. Das Ziel: eine zusammenhängende Fläche zu erhalten.

Bau eines Büros angedacht

Wie auf eine Nachfrage aus dem Gremium von Bürgermeister Volker Rohm zu erfahren war, möchte das Unternehmen Hollerbach „dort sämtliche Gewerke zusammenziehen“. Angedacht sei auch der Bau eines „repräsentativen Büros“ beziehungsweise die Errichtung eines Verwaltungsgebäudes.

„Es geht hier durchaus zielgerichtet voran“, lautete Rohms Antwort auf die von mehreren Räten geäußerte Kritik an „der langen Zeit, in der sich – seit der Genehmigung des Bauantrags für die Halle – nichts getan hat“.

Gedanken machen muss man sich noch über den künftigen Standort der „Halfpipe“. Wie das Gemeindeoberhaupt auf Nachfrage von Julia Göth (SPD-Bürgerliste) erklärte, gebe es momentan noch keinen Ersatzplatz, aber durchaus schon Überlegungen in dieser Sache. Da die Anlage auch von vielen Flüchtlingskindern genutzt werde, könne man diese ja vielleicht auf das dortige Gelände stellen – und so die Möglichkeit zum „Kontakte knüpfen“ geben, so Rohm.

Die betreffende Teilfläche kann aus Sicht der Verwaltung entwidmet und veräußert werden, da die Zufahrtsmöglichkeit der östlich gelegenen landwirtschaftlichen Grundstücke weiterhin ungehindert über andere Wegegrundstücke der Gemeinde möglich ist, so Popp.

Das Gremium folgte am Montag mit großer Mehrheit (eine Gegenstimme, eine Enthaltung) dem Vorschlag der Verwaltung. Somit können nun die weiteren, nötigen Schritte – wie beispielsweise die Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde (um betroffenen Bürgern die Möglichkeit zu geben, Einwendungen vorzubringen) – eingeleitet werden. mem

