Warme Mahlzeit wird nach Hause geliefert

Hardheim/Höpfingen.Die Kirchliche Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn pflegt und betreut seit mehr als 40 Jahren ihre Kunden in den Bereichen ambulante Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung zu Hause. Weiter bietet sie in ihren Räumen in der Schachleiterstraße in Walldürn seit über 20 Jahren eine Senioren-Tagespflege mit Zusatzangeboten wie Sturzprävention und der Nutzung des „Snoozelenraumes“, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, an.

Den Verantwortlichen der Sozialstation und den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Walldürn, Höpfingen und Hardheim als Träger ist es ein großes Anliegen, dass auch in dieser schwierigen Zeit die Sozialstation für die Menschen in diesem Versorgungsraum zu jeder Zeit einsatzbereit ist.

Hoher Qualitätstandard

Die Pflegedienstleiterin Martina Weimann sagte gegenüber unserer Zeitung, dass die Versorgung aller Patienten mit dem gewohnt hohen Qualitätsstandard, mit Sorgfalt und Umsicht geleistet wird.

Auch die hauswirtschaftliche Versorgung und die stundenweise Betreuung würden wie immer durchgeführt. Selbstverständlich würden alle Pflege- und Betreuungskräfte bei ihren Hausbesuchen größten Wert auf die Einhaltung der jetzt noch strengeren Hygienemaßnahmen legen.

„Leider musste die Senioren-Tagespflege zu unserem großen Bedauern auf Anordnung der Landesregierung Baden-Württemberg Ende März vorübergehend schließen“, erklärte der Vorsitzende Bernhard Berberich. Jedoch biete die Sozialstation den Tagesgästen eine stundenweise Betreuung in der Wohnung an, um Angehörige zu entlasten und um etwas Abwechslung in den Alltag zu bringen.

„Seit aufgrund der Corona-Pandemie die Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt ist, wissen mehr und mehr Menschen die Möglichkeit zu schätzen, sich eine warme Mahlzeit nach Hause liefern zu lassen“, so Berberich weiter.

Der Menü-Service biete täglich drei Menüs zur Auswahl, die in den Frische-Mobilen fertig gekocht werden und in der Wohnung des Menü-Kunden heiß auf den Tisch kommen.

Jeder Bezieher dieser Mahlzeiten sei völlig frei in seiner Menüauswahl. Er entscheide auch, wie oft er den Menü-Service in Anspruch nehmen möchte.

„Die Sozialstation hat ihre Kapazitäten aufgestockt und stellt damit sicher, dass zusätzliche Anfragen auch zuverlässig bedient werden können“, so Berberich abschließend.

