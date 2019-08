Wandervereinigung wurde vor 50 Jahren gegründet

Hardheim/Buchen.In der Jahreshauptversammlung des Gesamt-OWK wurde der bisherige Vorsitzende Karl Ohlemüller ebenso wiedergewählt wie weitere bisherige Vorstandsmitglieder. Darunter auch der bisherige Schatzmeister Hermann Filip und die aus Baden-Württemberg kommende Ingrid Welz als stellvertretende Vorsitzende.

Von Interesse ist für die Ortsgruppen des Odenwaldklubs im Bezirk 7 darüber hinaus sicher auch, dass der Odenwälder Wandertag am Sonntag, 28. Juni 2020, in Bruchsal stattfinden wird. Dieser Termin soll in den Wanderplänen der Ortsgruppen beachtet werden.

Beachtung im Odenwaldklub finden sollte in Anbetracht der politischen Bemühungen um Europa auch die Tatsache, dass vor 50 Jahren, am 19. Oktober 1969, im Wanderheim Nägelehaus des Schwäbischen Albvereins von 14 Wandervereinen aus sechs europäischen Staaten die „Europäische Wandervereinigung“ (EWV) gegründet wurde. Aktuell dieser Wanderfamilie 63 Wandervereine aus 34 Staaten mit mehr als drei Millionen Mitgliedern an.

Regelmäßige Wandertreffen

Seit 2005 ist der OWK direktes Mitglied der EWV. Durch sein Arbeitsgebiet führen drei Teilstrecken von E-Wegen. Seit 2001 findet – nach dem ersten in Straßburg – alle fünf Jahre ein „Eurorando“-Wandertreffen statt, an dem sich damals schon auch die OWK-Ortsgruppe Hardheim beteiligte. Dieses Treffen wird den Teilnehmern aus Hardheim unvergesslich bleiben, die zudem auch immer wieder ihr Interesse an Europa bei den damit verbundenen Wandertreffen des Gesamtodenwaldklubs gemäß den Anregungen und Intentionen des damaligen Vorstands mit dem Vorsitzenden Elmar Zegewitz bekundet haben. Z

