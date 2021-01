„Wanderabzeichen“ weiterhin ablegen

Hardheim/Buchen.Für die Mitglieder des Gesamt-Odenwaldklubs und die Wanderer im Bezirk 7 in den Ortsgruppen im Neckar-Odenwald- Kreis und im Kreis Miltenberg ist in Anbetracht der Corona-Pandemie die vom Deutschen Wanderverband getroffene Sonderregelung in Sachen „Deutsches Wanderabzeichen“ beachtenswert. Denn: Auch in unserer Region entsprach eine beachtliche Zahl engagierter Wanderer den Anforderungen im Bemühen um dessen Erwerb.

Zehn Jahre nach seiner Einführung hat der Deutsche Wanderverband über 31 000 Urkunden an Menschen vergeben, die in einem Jahr mindestens zehn Wanderungen mitgemacht haben, dabei zwischen 100 (Kinder) und 200 (Erwachsene) Kilometer unterwegs waren – und nach und nach das Deutsche Wanderabzeichen in Bronze, Silber oder Gold erwarben. Die 2020 wegen der Corona-Pandemie eingeführte Sonderregel für den Erwerb des „Deutschen Wanderabzeichens“ wird für 2021 verlängert und sieht vor, dass beim Bemühen um dessen Erwerb mit bis zu 20 Kilometer Individualwanderungen pro Monat für das Abzeichen gepunktet werden kann.

Normalerweise zählen nur geführte Vereinsaktivitäten, DWV-Gesundheitswanderungen sowie Schul- und Kitawanderungen. So lädt der Deutsche Wanderverband Interessierten zu Wanderungen unter Beachtung der Corona-Regeln ein. Er lässt die Mitgliedsvereine auch wissen, dass der aufgrund der Corona-Krise abgesagte 120. Deutsche Wandertag als größtes Wanderfest der Welt mit seinen Wanderungen, Führungen, Vorträgen und Konzerten nun auf die Zeit zwischen dem 30. Juni und dem 5. Juli 2021 verschoben wurde. Z

