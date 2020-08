Vortrag zum Thema „Europa“

Hardheim/Buchen.Eine kostenfreie Vortrags- und Seminarveranstaltung bietet die VHS-Außenstelle Hardheim am Mittwoch, 18. November, 18 Uhr, in der Erftalhalle an. Der Vortrag wird die umfassende Frage behandeln „Wofür brauchen wir Europa? Erkenntnisse und Lehren aus der Corona-Krise“. Als Referent wurde mit Daniel Frey ein Mitglied des Rednerdienstes „Team Europe der EU-Kommission“ verpflichtet. Dieser wird nicht nur auf die Auswirkungen der Pandemie eingehen, sondern vor allem darauf, warum ein starkes Europa gerade jetzt wichtig ist. Neben all den Themen rund um die Corona-Pandemie soll der Blick in die Zukunft gerichtet werden.

Aufgrund der derzeitigen Situation ist eine Anmeldung erforderlich. Diese nimmt die VHS-Außenstelle Hardheim, Telefon 06283/8338, das Rathaus Hardheim, Telefon 06283/5851, und auch die VHS-Zentrale in Buchen, Telefon 06281/ 557930, entgegen. Z

