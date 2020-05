„Von Windrädern komplett eingekreist“

Waldstetten/Altheim.Mit zwölf geplanten Windkraftanlagen wäre der Windpark „Altheimer Höhe III“ aus „Stedemer“ Sicht der vielzitierte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen würde: „Bei einer Genehmigung wäre Waldstetten komplett mit Windrädern eingekreist“, erklärte Ortsvorsteher Andreas Schäfer im Laufe der am Mittwoch in der Turnhalle abgehaltenen Ortschaftsratssitzung.

Sorge um Südblick-Panorama

Stein des Anstoßes ist nicht der Windpark als solcher: Als tendenziell problematisch werden eher fünf etwa 250 Meter hohe Anlagen direkt an der Altheimer Gemarkungsgrenze zu Waldstetten betrachtet, mit denen das bisher landschaftlich durchaus reizvolle Südblick-Panorama des Sonnenbergs nur noch in der Erinnerung zu genießen wäre: „Würde der Windpark errichtet werden, hätten die Bewohner des Sonnenbergs fünf Anlagen direkt vor ihren Augen“, hielt Schäfer fest und befürchtete einen Rückgang der Lebensqualität sowie die denkbare Wertminderung vorhandener Immobilien. Zudem sei das aus gesundheitlicher Sicht brisante Thema „Infraschall“ nicht unter den Teppich zu kehren.

„Umzingelt“

Da man auch den Ausgang des die Gemüter zuweilen erhitzenden Windpark-Projekts „Kornberg/Dreimärker“ großteils auf Bretzinger und Waldstettener Gemarkung liegend derzeit noch nicht abschätzen könne und bereits auf Erfelder und Gerichtstettener Gemarkung jeweils einige Windkraftanlagen stehen, sei Waldstetten mit den geplanten Windkraftanlagen an der Gemarkungsgrenze Altheim-Waldstetten von Windrädern „umzingelt“.

Ein Zustand, den man als Solchen nicht akzeptieren könne: Wie Gemeinderat Herbert Frisch anmerkte, sei das mögliche Szenario durch „aus Waldstettener Sicht sehr ungünstig gewählte Standorte der Anlagen“ nicht befriedigend. Andreas Schäfer verwies noch darauf, dass Altheim als eigentlicher „Standort“ des Windparks diese Räder als weniger störend empfinden würde, wohl aber Waldstetten eine starke Beeinträchtigung zu erwarten hätte.

Trotz teilweise positiver Aspekte der Windkraft – der Windpark „Altheimer Höhe III“ könnte zum Beispiel nur in einem Viertel der Tage des Jahres rund 15 000 bis 20 000 Haushalte mit Strom versorgen – müsse man ferner den Umstand berücksichtigen, im windschwächsten Bundesland zu leben und die Energiewende im Zweifelsfall mit gesundheitlichen Problemen zu bezahlen. „Das kann es eigentlich auch nicht sein“, konstatierte Schäfer.

„Das Thema wird uns definitiv noch weiter beschäftigen“, merkte der Ortsvorsteher an. Einstimmig entschied sich das Gremium für die Einberufung einer öffentlichen Ortschaftsratssitzung, an der die Betreiber – als Projektierer fungiert die 1995 gegründete, in Hettigenbeuern ansässige Firma „Windenergie S & H GmbH“ mit ihren vier Gesellschaftern Uwe Steiff, Elke Herkert, Bernd Scheuermann und Bernd Brunner - sich den Fragen der Dorfgemeinschaft stellen und auf Details eingehen werden.

„Der Termin hierfür wird vereinbart, sobald es die Situation zulässt“, ließ Schäfer wissen. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020