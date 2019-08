Von Mendelssohn-Bartholdy bis hin zu Bach

Walldürn.Im Rahmen der Kirchenkonzerte in der Wallfahrtsbasilika Zum Heiligen Blut wird am Sonntag, 15. September, um 17 Uhr ein weiteres Orgelkonzert dargeboten. Als Organist wird Pater Thomas Möller OP zu hören sein.

Er wurde 1976 geboren und stammt aus der Kirchengemeinde St. Dominikus in Datteln-Meckinghoven in Westfalen. Nach dem Abitur und dem Zivildienst trat Thomas Möller in den Dominikanerorden ein und studierte von 1999 bis 2004 in Bonn und Toulouse Theologie. Diesem Studium schloss sich dann von 2005 bis 2009 ein weiteres Studium der katholischen Kirchenmusik an der Musikhochschule in Köln an.

Unter seiner Leitung entstand 2012 die CD-Aufnahme „Vesperae in honorem Sancti Dominici“. Ein Dominikanischer Choral mit Orgelimprovisation. Seit November 2017 lebt Pater Thomas im Düsseldorfer Dominikanerkloster und arbeitet dort in der Citypastoral Düsseldorf.

Im Kloster ist er unter anderem für die Konzertreihe „Die Sonntagsorgel“ verantwortlich. Darüber hinaus ist er konzertant an Orgel und Cembalo im In- und Ausland zu hören. Teile seines Programms beim Konzert in der Basilika umfassen die Stücke: Felix Mendelssohn-Bartholdy, Sonate IV, Johann Sebastian Bach, BWV 647 „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, Samuel Scheidt Psalmus „Da Jesus an dem Kreuze stund“, Improvisation und Meditation über die gregorianische Melodie „Christus factus est“, Jean Giroud „Toccata pour l’Élevation“ und das Te Deum von Jean Langlais. ac

