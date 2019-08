Von „Hänsel und Gretel“ begeistert

Hardheim.Interessierte Theatergänger aus dem Theaterring U der VHS-Außenstelle Hardheim nutzten am Mainfranken Theater in Würzburg die Gelegenheit zum Besuch der als letzte Aufführung der Spielzeit 2018/19 angebotenen Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck.

Sie erlebten dabei eine einfallsreiche Inszenierung des Märchens der Gebrüder Grimm mit der Geschichte der von ihrer Mutter ausgesetzten Kinder Hänsel und Gretel.

Jung und Alt hatten Freude an der abwechslungsreichen Darstellung des Geschehens, insbesondere auch an den Leistungen der mit den Sängern des Ensembles des Musiktheaters besetzten Rollen wie Marzia Marzo (als Hänsel), AkiohoTsuji (Gretel) und Barbara Schöller (Mutter) sowie dem bestens aufgelegten Mathew Habib als Knusperhexe – und natürlich auch an den vom Philharmonischen Orchester Würzburg hörenswert interpretierten Klängen der Oper unter der Leitung von Marie Jacquot.

Ihr wurde in Verbindung mit dem auch ihr zugedachten lang anhaltenden Applaus der Besucher zudem Dank und Anerkennung für ihr mehrjähriges künstlerisches Wirken als anerkannte und beliebte Dirigentin und als erste Konzertmeisterin des Mainfranken Theaters Würzburg sowie als kooperative Kollegin durch den Intendanten Markus Trabusch und den GMD Enrico Calesso zuteil.

Diese gaben ihr zudem beste Wünsche für ihre hoffentlich weiterhin beruflich erfolgreiche Tätigkeit an der Oper am Rhein in Düsseldorf mit auf den Weg. Den guten Wünschen schlossen sich die Besucher im voll besetzten Haus in dankbarer Anerkennung für das Wirken von Marie Jacquot ebenfalls an und ließen deutlich werden, wie sehr sie die scheidende Dirigentin und stellvertretende Generalmusikdirektorin ins Herz geschlossen hatten.

Sie selbst blickte dankbar auf die Jahre in Würzburg zurück und wünschte dem Mainfranken Theater einen weiterhin positiven Weg.

Die Vorstellung der Märchenoper erfuhr schließlich mit dem Auftritt des von Chordirektor Anton Tremmel gegründeten und geleiteten neuen Kinderchores noch einen besonderen Akzent und erfreute alle, die für Märchenhaftes auch als Erwachsenen noch Gespür haben. Z

