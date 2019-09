Volkshochschule plant Fahrt

Hardheim.Rechtzeitig vor Beginn der diesjährigen Frankfurter Buchmesse plant die Fahrt Volkshochschule-Außenstelle (Vhs) eine Fahrt am Samstag, 19. Oktober. Buchfreunde sollen sich dafür bis zum 1. September bei die der Vhs-Außenstelle Hardheim, Telefon 06283/8338, im Rathaus Hardheim, Telefon 06283/5851, oder in der Vhs-Zentrale in Buchen, Telefon 06281/ 557930, anmelden. Der Besuch ist bei reduziertem Eintrittspreis für Gruppen möglich; die Fahrtkosten richten sich nach der Teilnehmerzahl. Der Bus wird ab Buchen (Abfahrt 7.30 Uhr), Walldürn (7.40 Uhr), Höpfingen (7.50 Uhr) und Hardheim (8 Uhr) eingesetzt werden.

Besonderes Erlebnis

Der Besuch der Frankfurter Buchmesse ist ein Ereignis mit besonderer Atmosphäre und lässt die Besucher diese als Welthautstadt der Ideen erleben. Sie ist der wichtigste internationale Handelsplatz für Inhalte aller Art – von Romanen über Kinderbücher bis hin zu wissenschaftlichen Datenbanken. Gleichzeitig ist die Messe kulturelles Großereignis, denn die Frankfurter Buchmesse ist mit über 7500 Ausstellern aus 109 Ländern, rund 285 000 Besuchern und über 4000 Veranstaltungen die größte Fachmesse für das internationale Publishing.

Auf der Agora, der größten und zentralen Präsentationsfläche, findet der Besucher den ganzen Festival-Charakter der Buchmesse mit Autorenlesungen, Konzerten und Veranstaltungen, die aus dem Rahmen fallen. Norwegen ist der Ehrengast 2019 und gibt als Land großer Literatur Einblick in seine große Literatur von Klassikern wie Henrik Ibsen bis zu aktuellen Bestsellerautoren wie Jo Nesbo. Z

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.09.2019