Virtueller Studieninfoabend

Neckar-Odenwald-Kreis.Wie es mit dem Abitur in der Tasche weitergehen kann, darüber informiert die Studienberatung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) – digital und von Zuhause aus. Am Mittwoch, 20. Januar, um 17 Uhr gibt es die Möglichkeit, an einem virtuellen Informationsabend über das duale Studium teilzunehmen. Erklärt wird, wie das duale Studium an der DHBW funktioniert und welche Voraussetzungen Studieninteressierte mitbringen sollten. Vorgestellt werden die technischen und betriebswirtschaftlichen Studiengänge und die Bewerberbörse „DualMatch“. Außerdem wird gezeigt, wie man Studienplätze findet und sich darauf bewirbt. Anmeldung unter: www.mosbach.dhbw.de/informationsveranstaltungen/.

