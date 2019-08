Viele Fragen nach Sinn, Zweck und der Begründung

Hardheim.Nach dem Vortrag von Schulamtsdirektor Uwe Wurz gewann der Abend mehr und mehr an Fahrt: Für Rektor Harald Mayer, Bürgermeister Volker Rohm und Hauptamtsleiter Lothar Beger gestaltete sich die Moderation des Informationsabends teils als recht schwierig. Schließlich wurde die Frage nach Sinn, Zweck und Begründung einer Ganztagsgrundschule im Walter-Hohmann-Schulzentrum äußerst angeregt – und nicht immer ganz sachlich – debattiert.

Zunächst erkundigte sich eine Mutter nach der Gefahr von Betreuungsengpässen in den Ferien, was Lothar Beger zu entschärfen vermochte: „Die Ganztagsschule würde nie den Hort ersetzen“, räumte der Hauptamtsleiter ein. Rektor Mayer, der ebenfalls die parallele Existenz von Hort und Ganztagsschule zusicherte, erklärte auf eine weitere Frage, „dass oftmals Welten zwischen Praxis und Realität klaffen“. Nun wolle man „keine gezielte Werbung für die Ganztagsgrundschule betreiben“, habe jedoch in Hardheim seit fast zehn Jahren in der Sekundarstufe mit dem offenen Ganztagsbetrieb „recht gute Erfahrungen gemacht“.

Nicht außer Acht lassen dürfe man ein Problem, das Mayer anschnitt: „Zu wenige Meldungen ermöglichen es nicht, ein attraktives Rahmenprogramm zu gestalten“, gab der Rektor zu bedenken.

Mindestens 29 Schüler vonnöten

Uwe Wurz ergänzte, dass mindestens 29 Schüler sich anmelden müssten, um 16 Lehrerwochenstunden und ein gutes Nachmittagsprogramm zu erhalten.

Eine weitere Mutter erkundigte sich nach dem Fall des Super-GAUs: „Was passiert, wenn das Angebot nach einem Jahr nicht angenommen wird. Kehrt man dann wieder zum Halbtagsbetrieb zurück?“, fragte sie. Auf diese Frage reagierte Harald Mayer mit dem Hinweis, dass man „im normalen Bereich schwankende Schülerzahlen akzeptiert, aber beim Konzept bleiben sollte“.

Die Folgefrage nach etwaigen Betreuungsangeboten durch Vereine richtete sich an Lothar Beger. Der Hauptamtsleiter verwies auf die bestehenden Kooperationen mit den TVH-Handballern und der Musikschule sowie das gut angenommene Schulobstprogramm, konnte aber noch keine konkreten Interessenten nennen.

Harald Mayer erinnerte an nicht durchgängig von Erfolg gekrönte Versuche im Schuljahr 2011/12: „Es gab einige gut angenommene Vereinsangebote, wobei die Verantwortlichen die Belastungen als zu groß empfanden oder nicht die zeitliche und personelle Kapazität besaßen, ihre Angebote über ein volles Schuljahr zu erhalten“, blickte er zurück. Unterrichtsausfall etwa bei erkrankten Lehrkräften jedoch sei laut Uwe Wurz kein Grund zur Sorge: „Die Verlässlichkeit bleibt bestehen, da analog zum Halbtagsbetrieb auch im Ganztagsbetrieb mit Vertretungs- und Betreuungsplänen gearbeitet wird“, versicherte er.

Stimmung drohte umzukippen

Die bis zu diesem Zeitpunkt gütliche Stimmung drohte zu kippen, als sich eine Mutter recht offensiv nach dem Einsatz Ehrenamtlicher – unter anderem zur personellen Abdeckung in Ferien- und Randzeiten – erkundigte. Lothar Beger reagierte prompt. Nach der Rüge des „unnötig verschärften Tonfalls“ gab er zu bedenken, Ehrenamt von niemandem einfordern zu können.

„So wie der Hort sich als vollkommen freiwillige Einrichtung der Gemeinde Hardheim versteht, basiert das Tun Ehrenamtlicher auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Und vielleicht hat Hardheim die Eltern in der Vergangenheit zu sehr verwöhnt, wodurch die Erwartungshaltung zu groß geworden ist“, erklärte er.

Bürgermeister Volker Rohm ergänzte dahingehend, dass die Gemeinde „nicht jeden Wunsch erfüllen und auch nicht jedem nachlaufen kann“. Auf diese offensiven Worte folgte Lob mancher Eltern für die „komfortable Situation in Hardheim“. So konnten die Wogen wieder geglättet werden.

Den Eltern, die sich teilweise von der Veranstaltung konkretere Informationen gerade im Hinblick auf Hardheim und das Walter-Hohmann-Schulzentrum erhofft hatten, begegneten Uwe Wurz und Harald Mayer mit der Aufforderung zu klaren Positionen: „Wie man sich auch immer entscheidet – man muss es ehrlich und eindeutig tun!“

So wäre es laut Rektor Mayer im Zweifelsfall auch nicht zielführend, den Ganztagsschulbereich entgegen mehrheitlich ablehnender Eltern geschlossen zu gestalten. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019