Versorgung nach den neuesten Standards

Der Umbau der Gynäkologischen Praxis im Krankenhaus Hardheim verlief in Rekordzeit. Am Donnerstag wurden die Räumlichkeiten mit zahlreichen Gästen eingeweiht.

Hardheim. In den vergangenen zwei Monaten haben die Handwerker in der Gynäkologischen Praxis im Hardheimer Krankenhaus fleißig gewerkelt. In Rekordzeit wurde die Praxis der „Gyndoctors“ komplett renoviert. Und so konnte am

...