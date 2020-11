Verlassene Orte: Kein Handball in Sporthalle

Hardheim.Normalerweise ist in der Hardheimer Walter-Hohmann-Sporthalle immer etwas los: Es trainieren zum Beispiel die Handballer, Turner und Volleyballer des TV Hardheim. Aufgrund des Lockdowns ist sie jedoch leer. „Aktuell fehlt uns die Halle natürlich, da wir uns sehr gut auf die Saison in der Badenliga vorbereitet haben und dementsprechend auch gut in die Runde gestartet sind. Die Halle wäre zum jetzigen Zeitpunkt bestimmt auch gut gefüllt. Momentan hält sich die Mannschaft individuell fit“, sagt Lukas Dyszy, Trainer der ersten Handballmannschaft des TVH.

Die Corona-Pandemie legt aktuell viele Teile des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens lahm. Die Fränkischen Nachrichten zeigen Orte, an denen sonst eigentlich reges Treiben herrscht, die nun aber verlassen sind. yab/Bild: Gress

