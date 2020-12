Verlassene Orte: Kegelfans brauchen Geduld

Höpfingen.Die Corona-Pandemie legt viele Teile des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens lahm. Die FN zeigen Orte, an denen sonst reges Treiben herrscht, die nun aber verlassen sind. Dazu gehören auch Kegelbahnen wie die in Höpfingen. Seit das „Restaurant Schmitt“, damals noch „Café Schmitt“, am 1. Juni 1966 eröffnet wurde, runden die beiden 1996 sanierten Kegelbahnen das Freizeitangebot ab: Auf ein gutes Schnitzel und ein kräftiges Pils folgt oft noch eine ausgiebige Kegelrunde mit Freunden. Die Corona-Pandemie hat das jedoch unterbunden: „Kegeln fällt laut den Corona-Verordnungen unter Hallensport“, bedauern Heike und Martin Schmitt. Während im Sommer zumindest eine Bahn mit maximal acht Personen und 1,50 Metern Sicherheitsabstand bespielt werden durfte, ruft mitten im Teil-Lockdown niemand „alle Neune“. „Zu uns kommen keine Sportclubs, sondern nur reine Freizeitkegler. Denen fehlt ein Hobby, wie uns die Gesellschaft unserer Gäste fehlt. Wenngleich es die Jugend mittlerweile eher zum Bowling zieht, gehört das Kegeln gerade für zahlreiche ältere Stammgäste einfach dazu und bietet eine Form geselliger Zusammenkunft. Das ist jetzt leider nicht möglich“, so die Schmitts. Bild: Adrian Brosch

